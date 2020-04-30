ترمب يستأنف رحلاته داخل الولايات المتحدة الأسبوع المقبل

المصدر: واشنطن – أ ف ب

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأربعاء، أنه سيستأنف الأسبوع المقبل رحلاته داخل الولايات المتحدة، مؤكداً أنه ينتظر بفارغ الصبر عقد مهرجانات انتخابية "جنونية" في أسرع وقت ممكن.

وقال ترمب لصحافيين إنه "سعيد" بالتوجه إلى ولاية أريزونا الأسبوع المقبل، في أول رحلة له داخل الولايات المتحدة منذ أن شل فيروس كورونا المستجد البلاد.

وستخصص رحلته إلى هذه الولاية الواقعة في الغرب الأميركي لإنعاش البلاد التي تضرر اقتصادها بشدة بسبب انتشار وباء كوفيد-19.

وقال الرئيس الجمهوري من البيت الأبيض إنه لم يعقد أي تجمع انتخابي "لأنه من المبكر جدا" تنظيم نشاطات في ملاعب ممتلئة.

وأعرب عن أمله في التمكن من عقد تجمعاتنا السابقة التي تضم 25 ألف شخص ونتصرف بجنون لأننا نحب بلدنا"، موضحا أنه لا يستطيع تصور تجمعات ثلاثة أرباع المقاعد فيها خالية.

وأكد ترمب "لن يكون هذ المشهد جميلا".

وتابع أنه سيتوجه "قريبا جدا" إلى ولاية أوهايو، الأساسية في الاقتراع الرئاسي الذي سيجرى في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وخلا اجتماع مع مسؤولي القطاع الصناعي الأميركي، عبر الرئيس الأميركي عن تفاؤله مشددا على أن أول اقتصاد في العالم سيخرج بسرعة من هذه الأزمة.

وأضاف أنه يتوقع أن تضعف خطورة الفيروس تلقائيا، مؤكدا أن الولايات المتحدة مجهزة لإخماد "الجمر" المتبقي.