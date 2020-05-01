هكذا سيوحد "إكسبو 2021 دبي" أهداف العالم

أعرب محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية"، "إعمار للتطوير" و"إعمار مولز"، عن أمله بأن يكون "إكسبو 2021 دبي" فرصة لتوحيد العالم للاحتفال بانحسار جائحة "كوفيد-19".

وأجرى العبار مقابلة تلفزيونية أمس مع شبكة "سي إن إن" للتعقيب على إعادة فتح "دبي مول"، أكبر مركز للتسوق على مستوى العالم، من حيث المساحة، والمملوك لــ "إعمار مولز".

وكان "دبي مول" قد أعاد فتح أبوابه للجمهور هذا الأسبوع ولكن بضوابط صارمة، وذلك بعد إغلاقه لمدة تجاوزت شهر التزاماً بتعليمات حكومة دبي في إطار جهودها لاحتواء الجائحة.

وأوضح العبار بأن "دبي مول" يستقطب عادة 80 مليون زائر سنويا للتسوق من متاجره ومنافذه التي يبلغ عددها الإجمالي حوالي 1,300 متجر، وفقاً لما نقلته صحيفة "البيان".

وقال العبار: "ستخوض مدن العالم بصفة عامة هذه التجربة الصعبة وستتعايش مع التغيرات الناجمة عنها. وربما تتعايش بعض المدن على نحو أفضل من غيرها. ويتوقف هذا الأمر على عدة اعتبارات، منها حجم المدينة، السياسة التي تنتهجها حكومة كل مدينة، وغيرها من العوامل".

وأضاف العبار بقوله: "ولأن دبي لا تعتمد على النفط، فأعتقد أنها ستعود إلى حالتها الطبيعية بصورة تدريجية. سنعود جميعا إلى ما كنا عليه قبل الجائحة، وستؤول الأمور إلى وضع أفضل".

وسُئِل العبار عن توقعاته بشأن التوقيت الذي ستستغرقه دبي كي تعود لحالتها الطبيعية، فقال: "أنا بطبيعتي من المتحفظين في نظرتي إلى هذه الأمور. وأعتقد أن عودة الناس إلى حياتهم الطبيعية مرهونة بالتوصل إلى لقاح لفيروس "كوفيد-19"، وهي مسألة ضرورية لا مفر منها".

وأضاف بقوله: "ما نريد أن نقوله للناس هو أننا لا يمكننا البقاء خائفين في منازلنا. لقد تعلمنا من التجربة، وقامت الحكومة بعمل مدهش. لذا، دعونا الآن نجرب هذا التغيير، ولنجربه بحذر وبعد اتخاذ الضوابط اللازمة. دعونا نقدم مثالاً جيداً للعالم. وأعتقد أنه يتعين علينا العودة بشكل تدريجي. وسيأخذ الأمر مساره على مدى العام الجاري حتى نهايته ما لم تكن هناك أي مستجدات بشأن "كوفيد-19".

من المتوقع أن تعود الأمور إلى حالتها الطبيعية خلال الربع الأول من العام المقبل أو النصف الأول منه على أقصى تقدير.

واختتم العبار المقابلة بالإجابة عن سؤال يتعلق بتوقعاته لــ "اكسبو 2021 دبي"، فقال: "أعتقد أن تأجيل الحدث إلى أكتوبر 2021 يُعَد قراراً مثالياً. أتابع مثلما يتابع العالم التطورات بشأن "كوفيد-19"، وآمل أن يكون اللقاح ضد الفيروس متوافراً قبل موعد "إكسبو 2021 دبي"، وحينئذ سيكون الحدث فرصة لتوحيد العالم للاحتفال بانتهاء هذه الفترة العصيبة".