هذه إجراءات الوقاية من كورونا بفنادق أبوظبي

أكدت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أن تثبيت بوابات تطهير ليس متطلباً إلزامياً في الفنادق والمنشآت السياحية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها أفضل الممارسات في الوقت الحالي.

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وشددت على دائرة الثقافة والسياحة أنه من الضروري توفير المطهرات والقفزات والأقنعة عند المداخل.

وذكرت الدائرة، في تعميم نشرته صحيفة البيان، أنها ستتحمل تكاليف رسوم فحص فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" لجميع العاملين المختصين بالأغذية والمشروبات في الفنادق والمنشآت السياحية نظراً للوضع الحالي للأعمال التجارية.

وستقوم الدائرة بتغطية التكلفة المرتبطة بالاختبار الأولي وأيضاً الاختبار الثاني المقرر كل أسبوعين وذلك للعاملين في مجال الأغذية فقط.

ودعت الدائرة الفنادق والمنشآت السياحية في الإمارة إلى ضرورة إرسال جميع المعلومات الخاصة بالموظفين المقرر إجراء الفحص لهم مع أرقام هواتفهم المحمولة مع التأكد من دقة جميع المعلومات المقدمة.

وشددت الدائرة على أن الموظفين الذين يعملون في منافذ الطعام والشراب في المنشآت الفندقية وجميع متعاملي الطعام والمطبخ وموظفي الاستضافة لابد أن يخضعوا لفحوصات "كورونا".