شيء غير مألوف يقوم بالفحص الحراري في مطارات أبوظبي!

أعلنت مطارات أبوظبي بالتعاون مع صندوق توازن لتنمية القطاعات الاستراتيجية، عن إطلاق روبوت يعمل بنظام القيادة الذاتية من طراز (CoDi BOT UGV ) لتوظيفه في عمليات التعقيم ومكافحة الفيروسات بما فيها كورونا (كوفيد - 19).

جرى تصميم وتصنيع الروبوت من قبل شركة "مراكب تكنولوجيز" التابعة للصندوق والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.

ويوفر الروبوت ثلاث وظائف أساسية، تتمثل في، استهداف الفيروسات على الأسطح عبر رش مبيدات الجراثيم بنظام تحكم يستخدم الأشعة فوق البنفسجية، إلى جانب مهام الفحص الحراري للأفراد باستخدام الأشعة تحت الحمراء، فضلاً عن تعقيم المرافق باستخدام سوائل التعقيم الخاصة، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

ويأتي إطلاق الروبوت الذي يبدأ تشغيله اعتباراً من مايو الجاري، في إطار الإجراءات التي تبنتها مطارات أبوظبي لتوفير أحدث التقنيات والأنظمة الذكية في عملياتها، بناء على توجيهات الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي.



أفضل الخدمات

ويندرج هذا التعاون في إطار توجه مطارات أبوظبي لتعزيز استخدام التقنيات الأكثر تقدمًا، وتكاملها مع عملياتها في سبيل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة، وتقديم أفضل الخدمات لمسافريها. ويبدأ الروبوت الجديد بالعمل في مختلف مرافق مطار أبوظبي الدولي، بما في ذلك المناطق المخصصة للموظفين، ومرافق الشحن، بالإضافة إلى عمليات تعقيم طائرات الركاب.



مسحة الأنف

وسيتم تشغيل الروبوتات من فئة المركبات الأرضية ذاتية القيادة بالتزامن مع مجموعة واسعة من الإجراءات الوقائية المطبقة في مطار أبوظبي الدولي، استجابة للجهود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي تشمل إجراءات الفحص الحراري، ومسحة الأنف واختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل، عملاً بتوصيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات.