اليونان تأمل في انطلاق موسم السياحة في يوليو

أعلن رئيس الوزراء اليوناني أن موسم السياحة الحيوي يمكن أن ينطلق في يوليو في وقت بدأ تخفيف تدابير الإغلاق المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى منذ ستة أسابيع.

وقال رئيس الحكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس لشبكة سي.إن.إن "في أحسن السيناريوهات، تفتح اليونان أمام الأنشطة التجارية في يوليو ونحن نسعى من أجل ذلك".

وقال ميتسوتاكيس إن اليونان ستقبل الزوار فقط بموجب "بروتوكولات محددة بشكل خاص" ربما مع فحوص قبل السفر يتم الاتفاق عليها على مستوى الاتحاد الأوروبي "وشرط أن يكون الوباء العالمي في مسار انحداري".

وسجّلت اليونان رسميا أكثر من 2600 إصابة و146 وفاة بالفيروس، لكن البلد الذي يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة أجرى حتى الآن قرابة 81 ألف اختبار فقط.

وفي ضوء خسارة دخل السياحة، يمكن للاقتصاد اليوناني أن ينكمش بنسبة تصل إلى 10% هذا العام، بحسب ما ذكر صندوق النقد الدولي، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وتقول وزارة المالية إن الانكماش يمكن أن يقتصر على 4,7%، لكن البطالة قد تصل إلى قرابة 20%.

ويستأنف النشاط في المواقع الأثرية في الهواء الطلق والمتنزهات في 18 مايو، تليها الفنادق والمطاعم في 1 يونيو.