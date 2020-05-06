خبر صادم.. تذاكر السفر ستقفز 67% مع عودة الطيران!

ذكر طارق نحلة شريك المسؤول عن قطاع النقل والمدن الذكية في الشرق الأوسط لدى Deloitte أن دراسة حديثة لجهات الطيران تشير إلى ارتفاع أسعار التذاكر بنسبة 50% لطائرات البدن النحيف، و67% لطائرات البدن العريض في حال تطبيق إجراءات التباعد على الطائرة.

وقال نحلة في مقابلة مع "العربية" إن الأسعار مرشحة للزيادة على بعض الوجهات تبعا مع تراجع المنافسة في سياق خروج بعض الشركات من بعض الخطوط أو من المنافسة، على وقع تداعيات جائحة كورونا التي ضربت القطاع بشدة.

وأشار إلى أن قطاع الطيران يشهد واحدة من أشد الأزمات تسببت في توقف أغلبية الأساطيل عالميا، مؤكداً حاجة شركات الطيران الماسة للحصول على دعم الحكومات، وهو الدعم الذي سيؤثر على مدى عمق الأزمة ومدى التعافي منها.

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كما أشار إلى إحصاءات تفيد بخسارة 24 مليار دولار من رحلات الركاب جراء جائحة كورونا.

واعتبر أن الدعم الحكومي، يمكن أن يكون على شكل المنح والإعانات والتمويل المضمون والقروض وتأخير سداد القروض الحالية على شركات الطيران.

وقال إنه يتعين على الشركات التفكير في مجموعة من الخيارات تبدأ من السهل إلى الصعب بناء على احتياجات العمل وسلسلة التوريد وحاجة العملاء والشركات بعد ظروف كورونا.

وأضاف أن على الشركات أن تستعد من اليوم بالتحضير للمرحلة المقبلة وتقييم المسارات ومواعيد الرحلات ونماذج التشغيل وصحة وسلامة الركاب.

كما يتعين على شركات الطيران، بحسب نحلة إعادة التفكير في خطط التحول الرقمي لتقليل التفاعل مع الركاب.

وتوقع أن يشهد القطاع تغيرات مثل فحص درجة الحرارة الفورية على الطائرات، وتنظيم الإرشادات عن التباعد الجسدي، إضافة إلى التركيز على جميع نواحي النظافة وتقديم الطعام والدفع عند الشراء بطرق مختلفة.