"القطرية" تخطر أطقم الضيافة بالاستعداد للتسريح 

أخطرت "الخطوط القطرية" طاقم الضيافة لديها بالاستعداد للتسريح، في إطار خطة لخفض عدد كبير من الوظائف، بسبب شلل حركة الطيران الناجمة عن فيروس كورونا.



وقال الرئيس التنفيذي "أكبر الباكر" في إخطار داخلي، إنه لا يبدو في الأفق بوادر تحسن قريب لقطاع الطيران، وإنه لا بد من الاستغناء عن عدد كبير من الوظائف بما يشمل أطقم الضيافة.

كانت "القطرية" قد أعلنت الشهر الماضي أن بعض العاملين سيجري خفض رواتبهم إلى النصف لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، كما أعلنت أنها تسحب من احتياطياتها النقدية وستسعى للحصول على دعم من الحكومة.