الأمم المتحدة: السياحة الدولية تنخفض بـ80% بسبب كورونا

قالت الأمم المتحدة إن السياحة الدولة انخفضت بنسبة 80% بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" قد كشف في الأيام القليلة الماضية، عن خطة يجري إعدادها حالياً بالتعاون مع الحكومات والمنظمات العالمية الخاصة بالطيران ومنظمة الصحة العالمية من أجل إعادة الحركة الجوية تدريجياً مرة أخرى، وإعادة الثقة مجدداً إلى المسافرين بأن السفر لن يعرّض حياتهم للخطر.

موضوع يهمك كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن خطة يجري إعدادها حالياً بالتعاون مع الحكومات والمنظمات العالمية الخاصة... "إياتا": خطة عالمية لإعادة الحركة الجوية تدريجياً سياحة وسفر

وقال نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، محمد علي بكري، إن نقاشات مكثفة بشأن هذه الخطة قد بدأت بالفعل وهي تستند إلى عودة الرحلات الداخلية أولاً، ثم الرحلات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن الاتحاد الدولي يعمل على أن تكون الخطة سلسة وبها إجراءات احترازية مطمئنة للجميع للحفاظ على سلامة المسافرين والموظفين العالمين في القطاع معاً، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".

وأضاف البكري أن هذه الخطة سيكون متفقاً عليها عالمياً وتحظى بالقبول من مختلف الأطراف، مثل المطارات وهيئات الطيران المدني ومنظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أنه ليس مطروحاً وجود خطط أو متطلبات متباينة من دولة لأخرى، وذلك بهدف المساعدة على عودة القطاع مرة أخرى وتحقيق انتعاش تدريجي وبطيء في القطاع.

وذكر أن الآثار الإيجابية لهذه الخطة ستظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما من المنتظر أن يتم الانتهاء من وضع الخطة بشكل كامل من جانب الدول قبل نهاية الربع الثاني على أن يتم البدء بتطبيقها في الربع الثالث من العام الجاري، لافتاً إلى أن كل الدول تسعى إلى إجراءات متفق عليها، لأن الكل يعلم سلبيات وجود إجراءات مختلفة في ظل المعاناة الكبيرة التي يشهدها القطاع.

اقتصادات المنطقة تفقد 66 مليار دولار من توقف الطائرات

وأشار البكري إلى أنه من المتوقع أن تخسر شركات طيران الشرق الأوسط 24 مليار دولار من الإيرادات بسبب كوفيد-19، كما أن 66 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي مهددة بالمنطقة بسبب توقف حركة الطيران.

وأوضحت أن أياتا قدر خسائر شركات الطيران السعودية بـ 7.2 مليار دولار من الإيرادات بسبب كوفيد-19، وأن ناقلات الإمارات خسرت 6.8 مليار دولار.

وأوضح أن استئناف السفر الجوي في الشرق الأوسط سيكون تدريجيا، ويجرى التشاور مع حكومات الشرق الأوسط وإفريقيا وأصحاب المصالح والجهات التنظيمية بشأن كيفية استئناف السفر الجوي هناك.

وأكد أنه تجري دراسة بشأن ما إذا كانت شركات الطيران ستطبق التباعد الاجتماعي الفعلي على متن الطائرات عبر إبقاء بعض المقاعد شاغرة.