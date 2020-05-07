"سياحة أبوظبي": نعطي الأولوية لدعم شركائنا للنهوض بالقطاع

قال علي حسن الشيبة المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: "من الضروري في هذه المرحلة أن تتضافر جهودنا لإيجاد الحلول التي من شأنها النهوض بالقطاع السياحي. وانطلاقاً من موقعنا ومسؤوليتنا تجاه هذا القطاع، نعطي الأولوية لتأمين الدعم اللازم لشركائنا المحليين لدفع عجلة القطاع السياحي مع حلول نهاية العام. وقد أسهم هذا اللقاء في تحديد العوامل الأساسية التي ستساعدنا على تنفيذ استراتيجيتنا السياحية خلال الفترة المقبلة، وضمان التنسيق بين جميع الشركاء"، مشيراً إلى أن الاجتماع مع ممثلي شركات إدارة الوجهات السياحية، شكل فرصة للاطلاع على الصعوبات التي يواجهونها، إلى جانب بحث سبل معالجة متطلبات هذه الشركات، وإيجاد أساليب جديدة لدعم قطاع السياحة.

وأضاف: "حتى هذا اليوم، قدمنا العديد من المبادرات التي تنتظر الموافقة من قبل حكومة أبوظبي، وتختص بأمور الموظفين والمرافق والإيجارات، ورؤوس الأموال التشغيلية، وغيرها من المسائل غير المالية، وهي حالياً قيد الموافقة والتقييم من قبل حكومة أبوظبي، في حين نواصل استكشاف جميع الاحتمالات لضمان حصول شركائنا المحليين وأصحاب المصالح على التوجيه والمساعدة اللازمين خلال هذه المرحلة"، وفقا لصحيفة "الخليج".

وتخللت الاجتماع فقرة نقاشية طرح خلالها ممثلو الفنادق وشركات إدارة الوجهات السياحية، عدداً من التحديات التي يواجهها القطاع، فيما قدم علي حسن الشيبة عرضاً تفصيلياً لخطة عمل أعدتها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، تتضمن مركزاً للمراقبة لرصد وتحليل تداعيات الأزمة الحالية عن كثب، محلياً وعالمياً، من أجل تحديد الخطوات المقبلة واتخاذ مزيد من التدابير والمبادرات لدعم الشركاء المحليين وأصحاب المصالح.

وكانت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي قد قامت الشهر الماضي بإطلاق مبادرة StayCurious، وهي منصة إلكترونية مبتكرة للاستكشاف الافتراضي، توفر للجمهور في جميع أنحاء العالم محتوى تعليمياً وترفيهياً خلال فترة الحجر المنزلي.

وأعقب ذلك إطلاق برنامج خبراء أبوظبي، المنصة التعليمية الإلكترونية التي تقدم للمتخصصين في قطاع السفر، معلومات محدثة حول أبرز الوجهات والمعالم السياحية في إمارة أبوظبي، من خلال سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية. وجميع هذه المبادرات تأتي تزامناً مع الجهود التي تبذلها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لدعم قطاع السياحة على الصعيدين المحلي والدولي.

الجدير بالذكر أن حكومة أبوظبي أعلنت الشهر الماضي أيضاً، عن سلسلة من الإجراءات ضمن إطار مبادرة "غداً 21"، لتعزيز القطاع الاقتصادي ودعم وتمكين القطاع الخاص في ظل الوضع الراهن، في وقت أشاد فيه المجتمع الدولي بالجهود المتقدمة التي بذلتها دولة الإمارات في التصدي لفيروس كورونا المستجد على كافة الصعد.