"طيران الإمارات" تحول 70 طائرة ركاب للشحن

قال نائب رئيس أول دائرة الشحن في شركة طيران الإمارات، نبيل سلطان، إن الشركة أضافت 70 طائرة "بوينغ 777-300ER" مخصصة لرحلات الركاب إلى أسطول الشحن الجوي، ليصل في الإجمالي إلى 82 طائرة توفر طاقة استيعابية تصل إلى 3500 طن يومياً.

وذكر أن الشركة تخطط لرفع عدد طائرات الركاب التي ستستخدمها في عمليات الشحن، إلى 100 طائرة، خلال الأسابيع المقبلة، تماشياً مع مستويات الطلب على الشحن من مختلف الأسواق، مشيراً إلى أن طائرات الركاب توفر طاقة تراوح بين 50 و60 طناً في عنابر الشحن السفلية ومقصورة الركاب، في حين تصل إلى نحو 110 أطنان للطائرات المخصصة للشحن، وفقا لجريدة الإمارات اليوم.

وأوضح سلطان أن "طيران الإمارات" تخطط، خلال الفترة المقبلة، لتحويل بعض الطائرات المخصصة للركاب إلى الشحن، من خلال إزالة المقاعد، ما يتيح مساحة أكبر وطاقة تصل إلى 75 طناً للرحلة الواحدة، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من الخطط يعتمد على التطورات وحجم الطلب خلال الفترة المقبلة.