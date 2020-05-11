بهذه الدولة.. شركات طيران تحصد 8.6 مليار دولار من رسوم غير أساسية

لا تقتصر عوائد شركات الطيران على حجز التذاكر أو نقل البضائع فقط، لكن هناك مليارات تجنيها تلك الشركات، أو كانت تجنيها.

ففي عام 2019، قامت شركات الطيران الأميركية بتحصيل 5.8 مليار دولار كمصاريف تدفع على الحقائب مع المسافرين، ما يمثل زيادة بنحو مليار دولار عن عام 2018، بسبب زيادة الرسوم على الحقائب، وفقا للمكتب الفيدرالي لإحصائيات النقل.

كما حصلت الشركات العام الماضي 2.8 مليار دولار من رسوم تغيير التذاكر أو إلغاء الرحلات، لتصبح الإيرادات الهامشية التي تحصلها شركات الطيران نحو 8.6 مليار دولار.

يقول الشريك المؤسس لمجموعة أتموسفير للأبحاث إن الأموال التي تجمعها شركات الطيران من المنتجات الاختيارية، يعد شريان حياتهم المالية وأصبح جزءا أساسيا من إيراداتهم.

ويبدو أن الشركات كانت تبني آمالها خلال العام الجاري، على تعظيم تلك الإيرادات، إذ إنها قامت بزيادة رسوم شحن الحقيبة بـ 5 دولارات، لتصبح 35 دولاراً للحقيبة الأولى و45 دولاراً للحقيبة الثانية.

وأصبح من المؤكد أن شركات الطيران في العالم، وخاصة الشركات الأميركية، ستفقد تلك الإيرادات، بجانب إيراداتها الرئيسية، نتيجة للقيود المفروضة على حركة الطيران في العالم.