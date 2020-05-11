شنغهاي ديزني لاند تفتتح أبوابها بعد 4 أشهر من الإغلاق

افتتحت "شنغهاي ديزني لاند" أبوابها اليوم بعد إغلاق استمر أربعة أشهر بفعل انتشار فيروس كورونا.



ومن المتوقع أن يكون الافتتاح أمام عدد محدود من الزوار يعادل نحو خُمس الطاقة اليومية، وهو مستوى طلبته الحكومة الصينية.

واتخذت الشركة إجراءات عدة تشمل التباعد الاجتماعي ووضع كمامات وقياس درجات الحرارة للزائرين والموظفين، إلى جانب فحوصات عبر تطبيقات على الهواتف الذكية للتأكد من عدم وجود إصابات بكورونا.

وكانت ديزني قد أشارت إلى أن أزمة كورونا تسببت بخسارتها 1.4 مليار دولار من الإيرادات جراء إغلاق جميع المتنزهات التابعة لها في العالم.