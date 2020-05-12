الاتحاد للطيران تسيّر رحلاتها بدءا من 15 مايو

قالت شركة الاتحاد للطيران التي مقرها أبوظبي إنها ستسًير رحلات من مدينة ملبورن الأسترالية إلى العاصمة البريطانية لندن، مرورا بأبوظبي، بدءا من الخامس عشر من مايو.



وفي تدوينات على حسابها على تويتر، قالت الاتحاد للطيران أيضا إنها ستسير رحلات من لندن إلى ملبورن، مرورا بأبوظبي، من الحادي والعشرين من مايو.

وقالت الشركة في وقت سابق، إنها تخطط لتسيير رحلات ركاب منتظمة في إطار شبكة وجهات محدودة، اعتباراً من الأول من شهر مايو إلى 30 يونيو، بهدف العودة تدريجياً لاستئناف رحلاتها المنتظمة بالكامل في حال تحسن الأوضاع العالمية، وذلك رهناً برفع القيود المفروضة من قبل الجهات الحكومية في الإمارات العربية المتحدة على سفر الركاب.

وأضافت أنها تواصل تسيير رحلات ركاب خاصة بوتيرة متزايدة لإتاحة الفرصة للمسافرين العالقين بالعودة إلى ديارهم، إضافة إلى نقل البضائع الضرورية في عنبر شحن الطائرة مثل المواد سريعة التلف، والأدوية والمواد الطبية، كما قامت الشركة حتى الآن بإجلاء نحو 600 مواطن ومواطنة إماراتية.

وأشارت إلى أنها تُشغّل في الوقت الراهن، 22 طائرة طراز بوينغ 787 دريملاينر و777-300ER لنقل الركاب، مع خمس طائرات إضافية جاهزة للخدمة، لتكمّل خدمات أسطول الشحن الذي يُشغل حاليًا خمس طائرات شحن طراز 777-200F. وتوفر تلك الطائرات رحلات منتظمة وخاصة لنقل المسافرين والبضائع في عنبر شحن الطائرة إلى عدد من الوجهات حول العالم.

وأوضحت أنه منذ 25 مارس الماضي، شغّلت الاتحاد ما يصل إلى 500 رحلة شحن وركاب خاصة. وشمل ذلك رحلات ركاب وشحن بضائع في عنبر الطائرة إلى كل من أمستردام، وبوغوتا، وبروكسل، ودبلن، وفرانكفورت، وجاكرتا، ولندن هيثرو، ومانيلا، وملبورن، وباريس شارل ديغول، وسيئول إنتشيون، وسنغافورة، وطوكيو ناريتا، وواشنطن العاصمة، وزيوريخ، وستضاف إليها وجهات أخرى مقررة.