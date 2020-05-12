السفر لن يعود قبل توفير لقاح لكورونا... رئيس شركة يحذر

"حتى الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا، لن تعود صناعة السفر والسياحة إلى وضعها الطبيعي"، بهذه الكلمات حذر الرئيس التنفيذي لشركة Booking Holding المتخصصة في حجوزات الطيران والفنادق من أن السفر بوجه عام لن يعود إلى طبيعته قبل التوصل للقاح مضاد للفيروس.



وفي مقابلة مع شبكة CNBC الأميركية قال غلين فوغيل،" لا أعتقد أن أحدا سيشعر بالراحة حتى يشعر بالأمان وهذا أمر يتطلب أمرا من اثنين.. أولهما أن نتوصل إلى لقاح مضاد للفيروس... أو على الأقل أن يكون علاج فعال لمواجهة المرض.. وحتى هذا الأمر، فإني أعتقد أن الناس سيكون لديها تحفظات على السفر بالوقت الحالي".



وتراجعت أرباح Booking التي تدير منصات عدة للسياحة والسفر بنحو 51٪ بالربع الأول مع إلغاء المزيد من الحجوزات في خضم الجائحة التي تجتاح العالم من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه.



ويرسم فوغيل صورة أكثر سوداوية لمستقبل القطاع بعد الجائحة قائلا "سيستغرق الأمر سنوات عدة لتعود الصناعة إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا".



وتابع،" أنا على يقين تام أن هذا أمر لن يستغرق أشهرا... التعافي الكامل يحتاج إلى سنوات".



ويعتقد فوغيل أن التوصل إلى لقاح سيحتاج إلى مدة طويلة حتى يؤتي ثماره بالنظر للحاجة إلى توزيعه على نطاق واسع لبناء مناعة جماعية ضد الفيروس القاتل.



وحتى التوصل إلى هذا الأمر، يقدم فوغيل مجموعة من الاقتراحات التي قد تنقذ الصناعة من ركود طويل.



وقال، "هناك بعض الإجراءات التي ينبغي العمل عليها بسرعة من بينها الإجراءات الوقائية في المطارات والفنادق وهي بكل تأكيد ستعني تكلفة إضافية ولكنها قد تمثل خطوات مبدئية للتعايش مع الأمر".



وعلى الجانب المشرق من الصورة، يرى فوغيل أن هناك بعض الأسواق التي بدأت تشهد ارتفاعا في الحجوزات منها الصين وألمانيا وكوريا الجنوبية، لكنه يستقبل تلك المؤشرات بمزيد من الحذر مع عدم اعتبارها مؤشرا حقيقيا على تعاف منتظر مرة أخرى بالأسواق.



ولدى Booking سيولة تقدر بنحو 9 مليارات دولارات من الحجوزات وجمعت الشركة مؤخرا نحو 4 مليارات دولار من أسواق الدين.



غير أن فوغيل أكد أن شركته منفتحة على كافة الخيارات بالمستقبل بما في ذلك تقليل العمالة وخفض النفقات لتكييف الشركة مع الوضع الحالي.



وقال،" هناك حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الشركة، نحن بوضوح نبحث كافة الخيارات فيما يتعلق بحجم الشركة المستقبلي وهذا يتوقف على معدلات التعافي بسوق السفر العالمي".