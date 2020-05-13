3 مطارات سعودية ضمن أفضل 100 مطار بالعالم

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية اليوم الأربعاء أن العام الجاري شهد لأول مرة دخول 3 مطارات سعودية قائمة أفضل 100 مطار في العالم.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن هذه المطارات السعودية تصدرت قائمة منظمة سكاي تراكس العالمية "Skytrax" لأفضل مطارات الشرق الأوسط خلال عام 2020.

وتشمل قائمة سكاي تراكس العالمية أفضل 100 مطار في العالم.

وشملت المطارات السعودية التي انضمت للقائمة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، والملك فهد الدولي بالدمام ومطار الملك خالد الدولي بالرياض.

واحتل مطار الملك فهد الدولي بالدمام المركز الثاني في قائمة أفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط والمركز السادس ضمن أفضل 10 مطارات في الشرق الأوسط والمركز العاشر عالميا في قائمة المطارات ذات الطاقة الاستيعابية 10 - 20 مليون مسافر سنويا.

وجاء مطار الملك خالد الدولي بالرياض في المركز السابع في قائمة أفضل 10 مطارات في الشرق الأوسط.

وذكرت الهيئة أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة يتواجد في القائمة ضمن أفضل المطارات تحسناً على مستوى العالم.