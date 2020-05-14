مطارات دبي: عودة حركة السفر الطبيعية في هذا الموعد

قال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، إن عودة حركة السفر إلى طبيعتها سيعتمد على سرعة تطوير لقاح أو علاج لفيروس كورونا، متوقعاً أن تستغرق عودة الطلب على قطاع السفر إلى مستويات ما قبل الأزمة نحو عامين.

وأضاف بول غريفيث، أن مطارات دبي اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان بيئة مطار آمنة وصحية للسفر. كما تدرس الشركة حاليا الإجراءات المناسبة للتحكم في التكاليف وتحسين السيولة وخطط الخروج من الأزمة، متوقعا أن تعتمد حركة السفر خلال الفترة المقبلة على الاتفاقيات الثنائية بين الدول حتى يتم تطوير علاج للمرض.

موضوع يهمك "حتى الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا، لن تعود صناعة السفر والسياحة إلى وضعها الطبيعي"، بهذه الكلمات حذر الرئيس... السفر لن يعود قبل توفير لقاح لكورونا... رئيس شركة يحذر سياحة وسفر

واوضح غريفيث:" على المدى القصير، حتى نحصل على حل طبي وتقني، سيكون لدينا تدابير قوية. وبينما سيتعين علينا جميعا ممارسة التباعد الجسدي على المدى القريب، فإن فكرة التباعد كجزء دائم من حياة المجتمع، لها أثار سلبية اجتماعيا واقتصاديا لدرجة أنها لن تكون ببساطة مستدامة. ومع براعة الإنسان في المجال الطبي والتكنولوجي، فإنه من الممكن أن يجلب لنا الجمع بين الاثنين، حلاً أوليا للعودة إلى المعايير الاجتماعية التي استمتعنا بها لقرون".

وأضاف الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "على الرغم من أننا على استعداد لاستئناف السفر، إلا أنه من المستحيل عمليا التنبؤ بأي موثوقية بشأن مدى سرعة عودة حركة الركاب أو الوقت المستغرق للعودة إلى المستويات السابقة".

واختتم بقوله: "نتطلع إلى إطار زمني من 18 شهرًا إلى عامين ولكن هذا يعتمد بشكل كبير على تطوير علاج أو لقاح فعال وإنشاء ترتيبات ثنائية بين البلدان. لذا، بينما لا يمكننا التنبؤ بمدى السرعة أو متى سيحدث ذلك، الا انني متفائل بأن الطلب الفطري عندما يدرك الناس أن السفر آمن مرة أخرى سيكون كبيرا جدا، حيث سينفتح العالم مرة أخرى وستكون الرغبة في السفر أقوى مما كانت عليه في الماضي وستكون مطارات دبي ومجتمع الطيران بأكمله جاهزين لهذه المرحلة".