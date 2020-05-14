غداً.. أوراسكوم للتنمية تستعد لفتح فنادقها في الجونة

ستقوم شركة أوراسكوم للتنمية مصر بفتح فنادقها تدريجياً في الجونة ابتداء من غد الجمعة، استغلالاً لقرار وزير السياحة بإعادة فتح الفنادق والمنتجعات أمام السياحة الداخلية.

واعتمد مجلس الوزراء مؤخراً، عدة ضوابط للسياحة الداخلية ومنها تشغيل الفنادق بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية كحد أقصى حتى أول يونيو المقبل، لترتفع النسبة بعدها إلى 50%.

وفي هذا السياق، رحب العضو المنتدب التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية عبدالحميد أبو يوسف، في مقابلة مع "العربية"، بالفتح التدريجي للفنادق رغم أن الطلب سيحتاج وقتا للتعافي.

وأشار إلى أن السياحة الداخلية سترتفع بشكل لافت هذا العام، نتيجة إقفال المطارات وشلل حركة السفر.

ونوه ببعض الضوابط التي حددتها الحكومة لعودة العمل في الفنادق أمام السياحة الداخلية، منها تعقيم الحقائب، الأقلام أحادية الاستخدام في الفنادق، تعقيم الغرف بين نزيل وآخر.

وفي حين أشار إلى أن التشغيل الجزئي لا يغطي كافة التكاليف والمصروفات، اعتبر أن هذا القرار يعتبر خطوة إيجابية لتقليل الخسائر خصوصا أنه لم يتم صرف موظفين ولا التقليل من روابتهم بل "لجأنا إلى استهلاك رصيد الإجازات، وصيانة بعض الفنادق في تلك الفترة".