"سياحة دبي" تسمح بممارسة أنشطة محدودة ودخول الشواطئ لنزلاء الفنادق

حدثت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي القواعد الإرشادية للأنشطة السياحية في الإمارة، تماشياً مع توجيهات مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا اعتباراً من الثلاثاء.

ووفقاً للتحديثات الجديدة على الموقع الإلكتروني للدائرة، تم السماح بممارسة عدد من الأنشطة السياحية والنشاطات الرياضية المائية وأنشطة تأجير قوارب النزهة السياحية، وتأجير الدراجات والقوارب و"الجت سكي" و"سكاي دايف"، وفقاً لشروط محددة تطبق من قبل السياح ونزلاء الفنادق والعاملين في القطاع الفندقي، بما يضمن أمن وسلامة جميع الأطراف، بحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وأفادت الدائرة بأنه يمكن ممارسة هذه الأنشطة بشكل فردي أو ضمن مجموعات لا تزيد على 5 أفراد، كما تم افتتاح الشواطئ الفندقية أمام نزلاء الفنادق والمنتجعات الشاطئية فقط، مع وجوب إحضار العملاء البياضات الخاصة بهم لاستخدامهم الشخصي، والسماح بإمكانية تقديم المأكولات والمشروبات، والسماح للمطاعم والمقاهي وعربات الطعام بمعاودة نشاطها، شريطة اتباع إرشادات القطاع اللازمة.

وأظهر التحديث مجموعة من الاشتراطات التي يجب الالتزام بها من قبل المشغلين، تتضمن الالتزام بالتطهير والتعقيم الشامل والتباعد الجسدي، وتوفير الكاميرات الحرارية وأجهزة قياس الحرارة للقيام بالفحوص الطبية، ورصد الحالة المصابة المحتملة، وشددت الدائرة على أهمية التقيد الكامل بجميع التعاميم الاحترازية الصادرة من دوائر حكومة دبي والمتاحة على موقعها الإلكتروني.