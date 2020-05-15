"سياحة أبوظبي": استمرار إيقاف جميع الفعاليات

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عن استمرار إيقاف جميع الفعاليات في الإمارة، حتى إشعار آخر، تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت، في تعميم جديد أصدرته أمس، إنه سيتم إطلاق التحديث الجديد لنظام ترخيص الفعاليات الإلكتروني في إمارة أبوظبي اعتباراً من الأحد المقبل.

وطالبت الدائرة، مديري المنشآت الفندقية ومنظمي الفعاليات وملاك القاعات والمطاعم السياحية والعائمة بالدخول إلى النظام وتحديث بيانات الحساب الخاص بهم، وتحديث بيانات المواقع المسجلة في النظام لاعتمادها من قسم التفتيش، مع الالتزام باستخدام اسم المستخدم الحالي الذي يتم من خلاله الدخول إلى نظام تراخيص الفعاليات الإلكتروني لأي إجراءات مطلوبة في ما يتعلق بتراخيص الفعاليات في الإمارة، وفقاً لما نقلته صحيفة "الإمارات اليوم".

ودعت الدائرة، مديري المنشآت الفندقية ومنظمي الفعاليات وملاك القاعات إلى تسديد جميع رسوم الطلبات التي تمت الموافقة عليها والمعلقة بانتظار استكمال إجراءات الدفع، وذلك في حالة وجود أي طلبات في انتظار استكمال إجراءات الدفع.

وأشارت إلى أنه يمكن الدخول إلى النظام عن طريق موقع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أو عن طريق الرابط الخاص بنظام الفعاليات الجديد.

يشار إلى أن الدائرة قد أصدرت تعميماً أول مرة في شهر مارس الماضي بإيقاف جميع الفعاليات في الإمارة، وقامت بتجديده، موضحة أنه سيتم تفتيش المنشآت السياحية وجميع مرافقها من قبل مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات.

وطالبت بالالتزام بهذه التعليمات تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.