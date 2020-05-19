إسبانيا ترفع الحظر عن الرحلات الجوية مع إيطاليا

أعلنت إسبانيا رفع الحظر عن الرحلات الجوية المباشرة مع إيطاليا.

وتستعد إسبانيا لموسم سياحي زاهر قبل نهاية العام الحالي على الرغم من أنها كانت مركزاً لوباء "كورونا" الذي سجل انتشاراً واسعاً في أوساط سكانها وتسبب بإغلاق البلاد بشكل كامل.

ويتبين من بيانات أعلنتها شركة بريطانية، أن الموسم السياحي في إسبانيا سينتقل العام الحالي إلى الشتاء بدلاً من الصيف، حيث يتوقع أن تتدفق أعداد كبيرة من السياح على إسبانيا في الشهور الأخيرة من العام 2020، وذلك على الرغم من استمرار المخاوف من الوباء وعدم اتضاح الرؤية حول النهاية المتوقعة للإغلاق والتغلب على فيروس كورونا المستجد.

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وأظهرت بيانات صادرة عن أشهر وأنشط موقع على الإنترنت لتسويق الرحلات السياحية في بريطانيا ارتفاعاً كبيراً في عمليات البحث التي تستهدف إسبانيا، كما يتبين أن أغلب الباحثين عن رحلات سياحية يقصدون إسبانيا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، ما يعني أن العام الحالي قد يشهد استئناف الرحلات السياحية دون الانتظار إلى العام المقبل.

ونقلت جريدة "الصن" البريطانية في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت" عن شركة "ترافيل سوبرماركت" أنها رصدت ارتفاعاً في عمليات البحث عن العروض السياحية في إسبانيا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، وأشارت إلى أن أغلب الباحثين عن رحلات سياحية سواء من الزبائن أو من منظمي الرحلات يبحثون عن مدينة "بيندورم"، وهي بلدة صغيرة على السواحل الشرقية لإسبانيا وتقع بالقرب من مدينة بلنسيا الشهيرة، وهي منطقة لم تُسجل أي إصابات بفيروس "كورونا" طوال فترة الأزمة الحالية.

وتقول "الصن" إن مقتنصي الفرص والعروض المغرية بدأوا البحث منذ الآن عن عروض سخية ورخيصة للسياحة في إسبانيا، وذلك قبل انتهاء الأزمة، حيث من المؤكد أن يعود الطلب على الرحلات لإسبانيا إلى الارتفاع.

وبحسب الصحيفة، فإن السياح البريطانيين أيضاً بدأوا ترتيب رحلاتهم القادمة إلى الدول غير المنكوبة بالوباء، ومن بين الوجهات النشطة حالياً التي يبحث عنها البريطانيون جزر المالديف إضافة إلى لاس فيغاس وأورلاندو في الولايات المتحدة.