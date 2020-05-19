الاتحاد للطيران تزيد رحلاتها.. وهذه وجهاتها الجديدة

قالت شركة الاتحاد للطيران، اليوم الثلاثاء، إنها قامت بزيادة الرحلات الخاصة إلى عدد من الوجهات في مختلف أنحاء العالم.

وأضافت أنها خلال شهري مايو ويونيو، ستعزز الشركة عدد الرحلات الخاصة المعلن عنها سابقاً مع إضافة رحلات جديدة إلى كل من بلغراد، دبلن، جنيف، ميلان، باريس شارل ديغول وتورنتو.

وإلى جانب رحلة الربط التي أطلقتها الاتحاد مؤخراً بين ملبورن ولندن، ستشغل الشركة رحلات إلى سيدني، ما سيوفر رحلة ترانزيت مباشرة من وإلى العاصمة البريطانية عبر أبوظبي، وفقا للشركة.

وقالت الشركة إنها ملتزمة بالتوجيهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة والحكومات والهيئات التنظيمية الخارجية، وعمدت إلى تطبيق برنامج تعقيم وسلامة مكثف لضمان أعلى مستويات النظافة في كل نقطة من رحلة ضيوفها، بما في ذلك خدمات الطعام، والتنظيف العميق للطائرات والمقصورات، وتطبيق الفحوصات الصحية عند تخليص إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة، تقديم الخدمات على متن الرحلة، وتفاعل طاقم الطائرة، وتقديم الوجبات، وتطبيق إجراءات خاصة عند الخروج من الطائرة ونقل المسافرين براً وغيرها.