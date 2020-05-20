إيطاليا: إمكانية فتح كافة المطارات في 3 يونيو المقبل

سيكون بإمكان المطارات الإيطالية كافة إعادة فتح أبوابها اعتبارا من الثالث من حزيران/يونيو، وفق ما أعلنت وزيرة النقل والبنى التحتية الأربعاء.

وأوضحت باولا دي ميكلي أمام مجلس النواب أنّه "سيكون ممكنا الشروع في إعادة فتح المطارات كافة بدءا من 3 حزيران/يونيو المقبل، حين سيسمح مجدداً بعمليات النقل المحلية والدولية".

وتخرج إيطاليا تدريجيا من عزل تام استمر نحو شهرين للحد من تفشي وباء كوفيد-19 بحسب "فرانس برس".

وقالت منظمة الصحة العالمية الأربعاء إنه تم تسجيل 106 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أعلى عدد من الإصابات في يوم واحد حتى الآن بحسب "رويترز".

وعبرت المنظمة عن قلقها تجاه الوضع في الدول الفقيرة في حين تواصل الدول الغنية الخروج من إجراءات العزل العام التي فرضتها في ذروة تفشي الفيروس.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي "ما زال أمامنا طريق طويل كي نقطعه مع تفشي هذا الوباء... نحن قلقون للغاية بشأن ارتفاع عدد الحالات في البلدان ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة".