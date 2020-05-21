تصريح "هام" من دائرة السياحة حول القطاع الفندقي في دبي

نفى متحدث باسم دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، تقرير وكالة بلومبيرغ، حول مستقبل القطاع الفندقي في الإمارة في ظل تأثير انتشار فيروس كورونا.

وأكد المتحدث أن قطاع الفنادق في دبي يتأهب لاستعادة الزخم القوي لنشاطه، مع مراعاة العمل بتوصيات الجهات المعنية في الدولة بشأن التدابير الوقائية لضمان سلامة الزوار وهو ما يشكل أولوية مطلقة سواء للقطاع السياحي أو لحكومة دبي بصورة عامة.

وكان تقرير لوكالة بلومبيرغ نسب لدراسة معدة من STR Global أن قطاع الفنادق في دبي قد سرح 30% من موظفيه، وأن ثلث الفنادق في دبي سيبقى مغلقا حتى سبتمبر المقبل.