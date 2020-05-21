مطارات دبي للعربية: خفضنا التكاليف 50% لمواجهة أعباء كورونا

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي بول غريفيت في مقابلة خاصة مع العربية إن مطارات دبي اتخذت قرارا بتقليص التكاليف لما يصل إلى 50%، كما شمل الأمر أيضا تخفيض العمالة لتخفيف العبء عن المؤسسة.

وأضاف أن برنامج السفر الذي تتبناه الإمارات فيما يتعلق بالنقل الجوي حاليا يتعلق بإجلاء المسافرين وعمليات الشحن فقط.

واستبعد استئناف الرحلات الاعتيادية قريبا، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيعتمد على الاتفاقيات بين الدول والأوضاع بها.

موضوع يهمك أعلنت مؤسسة مطارات دبي، برنامجها للتعامل مع جائحة كورونا، والذي ينطبق على الفترة المتأثرة من مطلع مارس حتى 31 مايو 2020... مطارات دبي: إعفاءات تصل لـ 100% لشركاء الطيران والأعمال سياحة وسفر

وأوضح أن عودة مستويات الطيران لسابق عهدها يتطلب التوصل إلى علاج أو لقاح لفيروس كورونا.

وتابع: "ما نقوم به الآن هو توفير طرق للمحافظة على التباعد الاجتماعي وتعقيم كل رحلة وإعطاء العاملين معدات تحميهم، ووضعنا أجهزة فحص عن مداخل الطائرات. وطلبنا من المسافرين التوجه إلى المطار قبل 4 ساعات".

وأوضح أن عودة رحلات الطيران بين الدول يتعلق بقرار من الحكومات واتفاقيات ثنائية بين الدول، ولكن على شركات الطيران والسفر أن تكون مستعدة.

وأشار إلى أنه في حال تطبيق التباعد الاجتماعي، فإن مطارات دبي لا تستطيع أن تتحمل غير 35 مليون مسافر في العام، مقابل 90 مليون مسافر في الأوقات الطبيعية.

وأشار إلى أن التباعد الاجتماعي يمكن تطبيقه على المدى القصير، لكن لا يمكن تطبيقه على المدى الطويل لأنه سيكون غير مجد.

وأكد أن مطارات دبي جمدت الزيادة في رسوم المطارات كما طبقت تخفيضات، مشيرا إلى أنه سيتم المحافظة على تلك الرسوم خلال العامين الجاري والمقبل.