بينها الإماراتية.. شركات طيران تتسابق على إلغاء طلبيات A380

تجري "طيران الإمارات" محادثات مع Airbus لإلغاء جزء من طلبيتها الأخيرة من طائرات A380.

وذكرت بلومبيرغ أن "الإمارات" تجري محادثات لإلغاء خمس من طلبيتها لثماني طائرات من طراز A380 قبل أن توقف Airbus برنامجها لتصنيع أكبر طائرة ركاب في العالم، العام المقبل.

وقالت المصادر إن "طيران الإمارات" لم تعد تريد الحصول على الطائرات الثماني جميعها بسبب فيروس كورونا، كما تدرس إحالة بعض طائراتها الحالية من هذا الطراز للتقاعد قبل الموعد المقرر.

بدورها، أعلنت Air France أنها ستعلق تشغيل أسطولها من طائرات A380، وذلك قبل عامين من الموعد المقرر بسبب أزمة فيروس كورونا.



وستبلغ تكاليف تقاعد الطائرات العشر في أسطول الشركة التي كانت أول مشغل لهذا الطراز، 500 مليون يورو، وسيتم احتسابها كنفقات وتكاليف طويلة الأمد في الربع الثاني.