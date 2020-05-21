ما بعد كورونا.. كيف سيتغير قطاع السياحة والسفر؟

قال نيكولاس ماير مسؤول مركز بي دبليو سي العالمي للتميز في السياحة والضيافة إن "القطاع مهم جداً ومن الواضح أننا نعمل حالياً على مستوى ضيق جداً وسيتم زيادة الاحتمالات والإمكانات لإعادة التجارب السياحية وسيبدأ ذلك تدريجياً على الصعيد المحلي وستكون عبارة عن سياحة داخلية. وهذا التوجه مهم لاستكشاف بلداننا ومناطقنا وبناء العلاقات بشكل قوي مع مزودي الخدمات بشكل محلي. سنستمر في هذا النهج إلى أن يتم الانفتاح كلياً وننتقل إلى السياحة الإقليمية مابين دول الخليج ومن ثم ستكون هناك سياحة دولية".

وأضاف ماير في لقاء مع "العربية" "إن نظرنا إلى الوضع سيكون قطاع ترفيه فردي وسيكون هناك سياح بحلول أكتوبر وسبتمبر ونوفمبر وسنرى عودة التدفق السياحي في ذلك الوقت. الحركة التجارية ستعود لاحقاً وستكون بطيئة نوعاً ما وستبدو مختلفة عما كانت عليه فيما قبل".

وتابع ماير "المهم للسياح الالتزام بالقواعد والإرشادات التي وضعت فهي موجودة لسبب وعلينا أن نتحلى بالصبر حتى نعود إلى الوضع الطبيعي كما كان سابقاً في السياحة. هذا القطاع مبدع ومبتكر ويقدمون تجارب مختلفة في ظل الإمكانات المتاحة ونتوقع أن تكون الخدمات ممتعة رغم بعض القيود على استخدام المسابح والخدمات الأخرى".

إلى ذلك، أكد متحدث باسم دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أن قطاع الفنادق في دبي يتأهب لاستعادة الزخم القوي لنشاطه، مع مراعاة العمل بتوصيات الجهات المعنية في الدولة بشأن التدابير الوقائية لضمان سلامة الزوار وهو ما يشكل أولوية مطلقة سواء للقطاع السياحي أو لحكومة دبي بصورة عامة.