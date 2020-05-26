أكبر شركة طيران بأميركا اللاتينية تطلب الحماية من الإفلاس

أعلنت مجموعة خطوط لاتام الجوية، أكبر شركة طيران في أميركا اللاتينية، أنها طلبت وشركاتها الشقيقة في تشيلي وبيرو وكولومبيا والإكوادور والولايات المتحدة، الحماية القضائية من الدائنين في الولايات المتحدة.

لاتام أحدث شركة تقع ضحية لجائحة فيروس كورونا التي أوقفت حركة السفر الجوي بشكل شبه تام، لتنضم إلى أفيانكا هولدنغز الكولومبية وفرجين أستراليا هولدنغز في طلب الحماية من الإفلاس بينما تسعى لإعادة هيكلة ديونها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة روبرتو ألفو، في بيان: "نفذنا سلسلة من الإجراءات الصعبة لتخفيف وقع هذا الاضطراب غير المسبوق بالقطاع، لكن في النهاية يمثل هذا المسار الخيار الأفضل"، بحسب ما ورد في "رويترز".

وستواصل شركة الطيران تسيير الرحلات تحت الحماية التي لا تشمل وحداتها في الأرجنتين والبرازيل وباراغواي.

الناقلة الأميركية دلتا إير لاينز هي أكبر مساهم في لاتام، إذ دفعت العام الماضي 1.9 مليار دولار مقابل حصة تبلغ 20% في وقت كان القطاع فيه أفضل حالا.

وقالت لاتام إنها دبرت تمويلا من مساهمين كبار آخرين، من بينهم عائلتا سويتو وأمارو والخطوط الجوية القطرية، بما يتيح ما يصل إلى 900 مليون دولار من التمويل الطارئ.

وقالت الشركة "ترحب المجموعة بالمساهمين الآخرين الراغبين في المشاركة في هذه العملية لتوفير تمويل إضافي"، مضيفة أن السيولة المتاحة لها حاليا تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار.