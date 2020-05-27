الضرائب قد تمنع أول سائح للقمر من السفر

قد يمنع التهرب الضريبي، المليونير الياباني الذي يأمل أن يصبح أول سائح للفضاء في الرحلة التي تعدها شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك.

وأكد يوساكو مايزاوا، مؤسس شركة التجزئة للبيع عبر الإنترنت زوزوتاون، اليوم الأربعاء، أن السلطات في بلده حققت معه بشأن تهرب ضريبي بقيمة 500 مليون يوان (4.6 مليون دولار).

وتشير التقارير الصحفية أن مايزاوا، فشل في إعطاء تفسير كامل بشأن استخدامه الخاص لطائرة شركة إدارة الأصول التابعة له، وذلك على مدار ثلاث سنوات.

ورفضت هيئة الضرائب اليابانية المحلية التعليق على الأمر. لكن مايزاوا سرعان ما لجأ إلى تويتر مثلما يفعل صديقه موسك، وقال في تغريدة اليوم الأربعاء إنه يأمل أن يعيش في بلد يستطيع بها الناس العيش براحلة بال، وضمان أن المعلومات الخاصة لن تسربها السلطات إلى وسائل الإعلام.

وتابع: "لن أهرب أو أختبئ، ولن أبخل بجهد لدفع الضرائب إذا تم تفسير كيف سيتم استغلالها، ولذلك من فضلكم استخدموا الضرائب على أفضل وجه".

ومن المفترض أن يقوم الملياردير الياباني بجولة حول القمر على متن المركبة الفضائية بيج فالكون روكيت لتنتقل بذلك رحلات الفضاء التجارية إلى آفاق جديدة. وسيصبح مايزاوا أول مسافر إلى القمر منذ انتهاء مهمات أبوللو الأميركية عام 1972.