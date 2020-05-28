"أميركان إيرلاينز" تتجه لخفض موظفي الإدارة بنسبة 30%

أظهر خطاب للموظفين أُتيح علنا أنه يتعين على مجموعة أميركان إيرلاينز خفض موظفيها في الإدارة والخدمات المساندة بنسبة 30%، وقد تضطر لخفض وظائف أساسية إذ تقلص حجمها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقالت جميع شركات الطيران الأميركية الكبرى إنها ستحتاج لتقليص حجمها بحلول الخريف بمجرد انتهاء فترة المساعدة التي تقدمها الحكومة الأميركية لدفع الرواتب والتي تحظر خفض الوظائف الإجباري في 30 سبتمبر أيلول، وفق ما ورد في "رويترز".



بدورها، أعلنت منافستها شركة يونايتد إيرلاينز هولدينغز أنها ستحتاج أيضا لخفض موظفيها في مستويات إدارية وفي الوظائف الإدارية بنحو 30%.



وفي هذا السياق، قالت نائبة الرئيس المعنية بالموظفين والمشاركة العالمية لدى أميركان إيرلاينز إليز إيبروين، في الخطاب، إنه على الرغم من الإنقاذ المالي وعمليات أخرى لجمع السيولة فإنه يتعين على الشركة "التخطيط لإدارة شركة طيران أصغر في المستقبل المنظور".



وأضافت أن الشركة التي توظف ما يزيد عن 100 ألف ستعرض خيارات طوعية قبل تطبيق خفض إجباري للوظائف إذا لم يقبل عدد كاف تلك العروض.