5 دول أوروبية تفتح أبوابها للسياح خلال الشهرين المقبلين

بدأت الدول الأوروبية في الإعلان عن عودة النشاط السياحي خاصة مع اقتراب فصل الصيف الذي يتطوق إليه سكان القارة العجوز، إذ إن من عادات شعوب شمال أوروبا السفر برا أو جوا إلى دول جنوب أوروبا، كاليونان وإيطاليا، فرنسا وإسبانيا وكرواتيا لقضاء الصيف على البحر.

وأظهر رصد لدويتش فيلة أن 5 دول أوروبية ستبدأ في استقبال السياح خلال الشهرين المقبلين.

وقال التقرير إن ألمانيا قررت فتح الحدود مع النمسا وسويسرا وفرنسا يوم السبت القادم (16 مايو/ أيار 2020)، مع الإبقاء على إجراءات المراقبة المشددة. كما حددت منتصف شهر يونيو/ حزيران القادم موعداً لفتح الحدود كاملة مع دول الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة الأخرى.

وقررت النمسا فتح الحدود كاملة مع دول الاتحاد الأوروبي منتصف الشهر المقبل.

وفي إيطاليا، ستفتح الفنادق في منطقة جنوب تيرول الجبلية أبوابها للسياح مع نهاية شهر مايو/ أيار الجاري.

وفي إسبانيا، قررت شركة طيران لوفتهانزا الألمانية وشركة يورو ونغز التابعة لها البدء برحلات جوية إلى جزيرة مايوركا في الإسبانية والجزر المجاورة لها، مع نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وسمحت اليونان بعودة القطاع السياحي للعمل في الأول من شهر يوليو المقبل.