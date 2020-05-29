"الاتحاد للطيران" تسير رحلات خاصة حتى 15 يونيو

كشفت الاتحاد للطيران عن تسيير رحلات خاصة من أبوظبي إلى 19 وجهة لدعم من يرغبون بالعودة لبلدانهم، وتسيير رحلات خاصة من 17 وجهة إلى أبوظبي لمساعدة المواطنين والمقيمين الراغبين بالعودة إلى الإمارة، حيث تستمر الرحلات حتى 15 يونيو المقبل.

وبينت الشركة، في آخر تحديث لها على الموقع الإلكتروني، أن الوجهات التي تسير إليها الناقلة من أبوظبي هي أمستردام وبرشلونة وبرسيل ودبلن وفرانكفورت وجنيف وجاكارتا، إضافة إلى كوالامبور ولندن ومدريد ومانيلا وملبورن وميلان، فضلاً عن باريس وسيؤول وسنغافورة وسيدني وطوكيو وزيوريخ.

أما الرحلات إلى أبوظبي، فهي من أمستردام وبرشلونة ودبلن وفرانكفورت وجنيف وجاكارتا، إضافة إلى كوالالمبور ولندن ومدريد وملبورن ومانيلا، فضلاً عن ميلانو وطوكيو وباريس وسيؤول وسنغافورة وسيدني.

وبالنسبة لرحلات العودة إلى أبوظبي، يجب على المسافر الراغب بالعودة حمل تأشيرة إقامة سارية المفعول في الإمارات، ورقم موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وسيجري جميع الضيوف اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل "بي سي آر" المُستخدم للكشف عن الأوبئة والمسح الحراري عند وصولهم إلى أبوظبي، ويُطلب منهم العزل الذاتي لمدة 14 يوماً.