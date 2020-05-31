S&P: عدد المسافرين عبر المطارات سيتراجع 55% هذا العام

انتعاش قطاع الطيران من تفشي جائحة فيروس كورونا سيكون بطيئًا وسيستغرق وقتا طويلا، إذ من المرجح أن تظل أعداد الركاب أقل من مستويات ما قبل الوباء حتى عام 2023 ، وفقًا لشركة S&P Global Ratings .

وتوقعت S&P أن عدد المسافرين العالميين عبر المطارات سيتراجع بنسبة 55% هذا العام، وهو مايعني هبوطا أكبر بكثير مما كان متوقعًا في السابق.

وأوضحت أن الانتعاش سيعتمد على عوامل تشمل كيفية تخفيف الحكومات لقيود السفر، واستعداد الناس للطيران مرة أخرى ومدى الضرر الاقتصادي الناجم عن كورونا.

وحذرت S&P Global Ratings من المزيد من الخفض في تصنيف المطارات في الأشهر القليلة القادمة علما أنها خفضت تصنيف 11 مطارا حتى الآن، مشيرة إلى أن إيرادات الطيران تمثل 50% من إيرادات المطارات فيما تمثل إيرادات التجزئة النصف الآخر وهي الأخرى تأثرت بشكل كبير.