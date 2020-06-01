في هذا التوقيت.. قد يستأنف السياح الأجانب زيارة دبي

أعرب رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك، عن آمله بأن يبدأ السياح الأجانب زيارة دبي ابتداء من يوليو المقبل.

وقال كلارك إن الشركة ستستمر باستخدامها لطائرات إيرباص من طراز A380 العملاقة قدر الإمكان.

وتوقع كلارك أن يرتفع الطلب على السفر في صيف العام المقبل إذا ما تم إيجاد لقاح لفيروس كورونا. كما توقع أن تقوم طيران الإمارات بإعادة كافة وجهاتها للعمل في العام 2022 أو2023.

واستبعد كلارك أن يؤدي فيروس كورونا إلى اختفاء قطاع السفر للشركات والأعمال.

موضوع يهمك قال رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك، اليوم الاثنين، إن إعادة بناء شبكة رحلات الشركة التي عصفت بها جائحة فيروس كورونا قد... طيران الإمارات: إعادة بناء شبكة الرحلات قد تستغرق 4 سنوات شركات

إلى ذلك، كانت مجموعة "طيران الإمارات" قد أعلنت الأحد أنها قررت إنهاء خدمات "مجموعة" من موظفيها بسبب الصعوبات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد، ولكن بدون تحديد عددهم.

وقالت المجموعة في بيان "على الرغم من العودة التدريجية لتشغيل رحلاتنا في هذه الأوقات الصعبة وضمن إطار من الالتزام التام بالإجراءات الوقائية، تبقى حقيقة أن الجائحة العالمية لفيروس كوفيد-19 تركت آثارا سلبية عميقة على كثير من القطاعات الاقتصادية حول العالم".

وأضاف البيان "بعد مراجعة كافة السيناريوهات المحتملة للحفاظ على مستوى عملياتنا، كان من المحتم علينا اتخاذ قرار بالغ الصعوبة بإنهاء خدمات مجموعة من أعضاء فريقنا". وتوظف المجموعة الإماراتية نحو 100 ألف شخص، بحسب "فرانس برس".

وأعلنت المجموعة في آذار/مارس الماضي خفض الرواتب الأساسية مؤقتا بنسب تراوحت بين 25% و50% لغالبية العاملين فيها.

وكانت المجموعة توقعت في 10 أيار/مايو مرور 18 شهراً على الأقل قبل أن يعود الطلب على السفر إلى طبيعته.