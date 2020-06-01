ماذا سيتربع على عرش اهتمامك إذا كنت ستسافر العام المقبل؟

عقد سوق السفر العربي افتراضيا في دبي وذلك لأول مرة على الإطلاق، وسط انتشار جائحة فيروس كورونا.

الزميلة سمر الماشطة حضرت المنتدى، موضحة أن المنتدى حضره 10 آلاف مشارك وأكثر من 800 اجتماع فردي one to one.

وأوضحت أن المشهد الأبرز، الذي سيطر على أجواء المنتدى يتمثل في كيفية الاستعداد لافتتاح القطاع السياحي.

موضوع يهمك أعرب رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك، عن آمله بأن يبدأ السياح الأجانب زيارة دبي ابتداء من يوليو المقبل.وقال كلارك إن... في هذا التوقيت.. قد يستأنف السياح الأجانب زيارة دبي سياحة وسفر

ومن أبرز النقاط التي طالب المتحدثون نقلها الجمهور هو أن الهواء على متن الطائرة، يتم تغييره كل دقيقتين إلى 3 دقائق.

ووصف المتحدثون شركات الطيران التي تستطيع السفر داخليا، بالأكثر حظاً " the lucky ones"، ما قد يؤدي إلى انعاش السياحة الداخلية.

ووفق استطلاع أجري، حول الأولويات التي تتصدر اهتمام المسافر بالدرجة الأولى، جاءت النتيجة على الشكل الآتي:

78% : معدل الإصابة بـ Covid-19 في الوجهة.

59%: تدابير الصحة في المطارات /على متن الطائرات.

100%: لن أواجه الحجر الصحي / العزلة الذاتية.

40%: مستوى الرعاية الصحية في الوجهة.

5%: التباعد عن الركاب الآخرين.

16%: الثقة في مستوى التأمين الصحي / السفر.

17%: استرداد كامل في حالة الإلغاء.

25%: لن أفكر في السفر لمدة عام على الأقل.