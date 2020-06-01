3 سيناريوهات صادمة لمصير السياحة المصرية في 2020

حدد معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، ثلاثة سيناريوهات محتملة لعودة النشاط السياحي، وبحسب أفضل سيناريو، الذي يرجح بدء تعافي قطاع السياحة في الربع الثالث من 2020، مع تقليل الحظر وفتح الحدود بين الدول المختلفة وخاصة الدول الأوروبية وبدء رحلات الطيران الخارجي، سيقتصر السفر على رجال الأعمال وزيارات الأهل والأقارب، وبالتالي لن تتعدى الإيرادات في الربع الثالث من العام الحالي 10% من الإيرادات المسجلة خلال الفترة نفسها من 2019.

وتقدر الإيرادات المتوقعة خلال الربع الرابع من 2020 وفق هذا السيناريو بـ 25% من إيرادات نفس الفترة من 2019، فيما يبلغ إجمالي إيرادات السياحة المتوقعة خلال 2020 بنحو 3.45 مليار دولار.

ويفترض السيناريو الثاني الذي يتوقع استئناف النشاط السياحي خلال الربع الأخير من 2020 ألا تتعدى حركة التنقل والسفر أكثر من 25% من معدلاتها، وتصير أعداد السائحين 3.15 مليون سائح وبالتالي تحقيق إيرادات سياحية 3.1 مليار دولار علي مدار العام إثر تراجع أعداد السائحين بمعدل 75%.

أما السيناريو الأخير وهو الأسوأ، فيفترض استمرار الجائحة والقيود على حركة السفر وإغلاق المقاصد السياحية حتى نهاية العام، وهذا يعني انخفاض السياحة الوافدة إلى البلاد بنسبة 100% خلال الفترة المتبقية من العام، لتمتد خسائر القطاع حتى نهاية العام ما يقتصر إيراداته المحققة على مكاسب الربع الأول فقط والبالغة 2.4 مليار دولار.

كانت إدارة البحوث بشركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، قد توقعت في تقرير سابق، عدم تسجيل قطاع السياحة في مصر أية إيرادات خلال شهر مارس المنقضي باستثناء الأسبوع الأول منه، مرجحة انخفاضها بنسبة 60% تقريباً خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي 2019-2020.

ورجح التقرير ترجع عائدات السياحة بنسبة 16% تقريبا على أساس سنوي لتصل إلى 10.6 مليار دولار في السنة المالية الحالية 19/20 وأقل بنسبة 21% تقريبا عن توقعاتها السابقة التي جاءت عند 13.4 مليار دولار.

يذكر أن إيرادات السياحية قد ارتفعت خلال العام المالي الماضي 2018-2019 إلى 12.6 مليار دولار وهو أعلى مستوى تاريخي مقابل 9.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.

وذكرت بحوث "اتش سي" أن أرقام حساب مصر الخارجي في ضوء تطورات انتشار كورونا وتأثيره السلبي على عائدات قطاع السياحة وتحويلات المصريين من الخارج وصافي الاستثمارات في المحفظة الأجنبية، على افتراض أنه يمكن احتواء فيروس كورونا بحلول شهر يونيو المقبل.