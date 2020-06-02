الزوار الدوليون في ربوع السعودية.. في هذا التوقيت

انطلقت أمس فعاليات سوق السفر العربي افتراضياً عبر الإنترنت للمرة الأولى، وضمت أكثر من 10 آلاف مشارك، للتباحث في جميع جوانب قطاع السياحة والسفر.. وكيف سيبدو المشهد في ظل وما بعد كورونا!

وفيما كانت معظم المقابلات في السنة الماضية تدور حول أنماط السفر أو الـ Trends والوجهات الجديدة والتجارب المثيرة، اليوم "إبقاء الصناعة على قيد الحياة" أو Survivng هو المحور الرئيسي.

وبحسب الخبراء فإن إعادة الثقة لقطاع السفر تتطلب 3 مراحل، الأولى تشجيع السياحة المحلية أو الداخلية، ثم السياحة الإقليمية، ثم السياحة العالمية.

موضوع يهمك أعرب رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك، عن آمله بأن يبدأ السياح الأجانب زيارة دبي ابتداء من يوليو المقبل.وقال كلارك إن... في هذا التوقيت.. قد يستأنف السياح الأجانب زيارة دبي سياحة وسفر

ووصفت الدول التي تتمتع بإمكانات السياحة المحلية بالـ "المحظوظة" في الوقت الحالي، إذ أبدى أكثر من 80% من الأشخاص الذين تم سؤالهم حول العالم رغبتهم بالسفر في موسم الصيف القادم.

دول مثل إيطاليا وإسبانيا في أوروبا والسعودية في الخليج قد تجد فرصة في تشجيع السياحة الداخلية. في السعودية، 20% فقط من الأشخاص سافروا العام الماضي، 70% من هؤلاء سافروا ضمن نطاق المملكة.

كما أشارت توقعات يورومونيتر إنترناشيونال أن يعود بعض الزوار الدوليين إلى المملكة في الربع الأخير من هذا العام، بهدف السياحة الدينية أو زيارة الأقارب من المغتربين، وخاصة من باكستان والكويت والهند.

وبحسب محلل أول في يورو مونيتور إنترناشيونال رابيه ياسمين، فإن قطاع الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، سيعود إلى مستويات 2019 خلال 3 إلى 4 سنوات قادمة.



مع العلم أن هذا القطاع قد استغرق 10 سنوات للانتعاش بعد الأزمة المالية في 2008/ 2009.

في حين أن المعالم السياحية قد تستغرق حتى 7 سنوات، قطاع الطيران 3 سنوات فيما ستحتاج السياحة البحرية أو الكروز أكثر من 10 سنوات للعودة إلى مستويات العام الماضي.