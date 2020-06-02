رغم تعثر الطيران.. دولة تنفق 9 مليارات دولار لإنشاء مبنى سفر جديد

رغم توقف حركة الطيران في العالم، واتجاه شركات الطيران إلى تقليص رحلاتها خلال الفترة المقبلة، إلا أن تايلاند قررت إنفاق مليارات الدولارات لتعزيز بنيتها التحتية السياحية خلال تلك الفترة التي تتسم بعدم الوضوح بشأن جميع القطاعات الاقتصادية في العالم.

وافقت الحكومة التايلاندية اليوم الثلاثاء على العرض المقدم من مجموعة بي تي اس جروب هولدنج، لبناء مبنى جديد للركاب في أحد مطاراتها، بقيمة تقدر بنحو 9 مليارات دولار (290 مليار بات).

وستقوم الشركة بإنشاء مبنى للمسافرين في مطار بالقرب من مدينة باتايا التي تعتبر من أكثر المدن الجاذبة للسياح، كما ستقوم الشركة بتطوير بعض المرافق الأخرى مثل تلك المتعلقة بالشحن الجوي ومراكز صيانة الطائرات.

ويعد هذا المشروع هو جزء من مشروع الممر الاقتصادي الشرقي، البالغ تكلفته 1.7 تريليون بات، والذي يستهدف تشييد بنية تحتية وتطوير الصناعات المتقدمة، على الساحل الشرقي للبلاد.

وتواجه تايلاند ضغوطا من قبل وكلاء السفر لفتح البلاد أمام السياح من الخارج في يوليو، وتأمل أن تجذب 16 مليون سائح هذا العام بينهم 4 ملايين سائح صيني.

ووفقا لوزارة السياحة والرياضة التايلاندية، انخفض عدد السائحين من الصين خلال الربع الأول بنسبة 60% على أساس سنوي إلى 1.25 مليون، في حين انخفضت الإيرادات بنسبة 64% إلى 57.2 مليار بات.

وزار تايلاند، نحو 12 مليون سائح خلال الثلاث أشهر الأخيرة من العام الماضي.