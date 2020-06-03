أكبر شركة هندية تعتزم شراء طائرات.. فهل تنقذ الصناعة؟ 

رغم خطط أغلب شركات الطيران في العالم لإلغاء صفقات لشراء طائرات وقعتها في السابق، إلا أن أحد شركات الطيران الهندية خالفت هذا الاتجاه، وتعتزم شراء المزيد من الطائرات.

وقالت شركة إنديجو، أكبر شركة طيران في الهند، أنها ستواصل شراء المزيد من الطائرات، على الرغم من أنها لا تستطيع حتى الآن تحديد معدلات النمو المتوقعة بسبب تأثير فيروس كورونا الذي دمر الطلب على رحلات الطيران في أحد أكبر أسواق الطيران الأسرع نموا في العالم.

وتخطط الشركة، التي تعتبر أكبر مشتر لطائرات " A320neo"، إلى إعادة أسطولها الكامل من الطائرات المكون من 120 طائرة قديمة للعمل بالكامل خلال عامين.

ويتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن تفقد شركات الطيران العالمية 314 مليار دولار من الإيرادات بسبب جائحة فيروس كورونا في 2020 ارتفاعا من تقديره السابق في 24 مارس بأن الخسائر ستكون 252 مليار دولار.

وأضاف أن قيمة الخسارة المتوقعة تمثل انخفاضا نسبته 55% في إيرادات خدمات الركاب مقارنة بإيرادات العام السابق بناء على حركة النقل الجوي التي من المتوقع أن تتراجع 48%.

