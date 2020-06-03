ما أثر إعادة تشغيل السياحة الداخلية على نسبة الإشغال بالفنادق؟

منحت غرفة المنشآت الفندقية في مصر مهلة أسبوع للفنادق، التي لم تتقدم بطلبات للتشغيل لتوفيق أوضاعها وفقاً للاشتراطات الجديدة.

جاء ذلك وفقاً لمنشور الغرفة الذي شددت فيه بسرعة قيام تلك الفنادق باستيفاء الإجراءات اللازمة للتشغيل مع اعتبار ذلك إنذاراً، في حالة ثبوت تشغليها دون حصولها على شهادة السلامة الصحية المعمول بها حالياً.

وقد أعلنت وزارة السياحة تسليم شهادة السلامة الصحية المعتمدة إلى 85 فندقاً حتى الآن.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر اشتراطات لإعادة عمل الفنادق بنسبة إشغال 25% فى مايو الماضي ارتفعت إلى 50% مع بداية شهر يونيو الحالي.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعا أمس لوضع الاشتراطات اللازمة لإعادة تشغيل الطيران والسياحة الخارجية سيتم عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا خلال أيام.

وقال هشام الشاعر عضو غرفة المنشآت الفندقية إن نسبة الفنادق التي دخلت للحصول على هذا الطلب 20% بسبب رغبتهم بإعادة التشغيل في فترة الأعياد. وتم الطلب من الفنادق الأخرى التي لم تتقدم بطلب رسمي في حال حرصت على الشغيل خلال الفترة القادمة لإتاحة المزيد من الوقت لإجراءات التفتيش ولابد لهذ الإجراءات بالاستيفاء للحصول على شهادة للتشغيل".

وأضاف الشاعر "أن رفع نسبة العمل لـ50% ممكن بسبب فترة الإجازات ومعولين على السياحة الداخلية. رفع النسبة أيضاً ستكون جيدة للاستعداد للسياحة الدولية ولتغطية النفقات".