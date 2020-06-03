هذه الدول تلغي الحجر الصحي للسياح.. فمتى يكون السفر؟

على الرغم من استمرار جائحة كورونا في حصد المزيد من الوفيات والإصابات الجديدة على مدار الساعة إلا أن بعض الدول التي بدأت معدلات الإصابات في التراجع بها باتخاذ إجراءات للفتح في إطار خطة للتعايش مع الفيروس القاتل.

وبدا أن الدول تتنافس نحو اجتذاب السائحين إليها من خلال تخفيف الإجراءات الوقائية التي كانت تتضمن حجر الوافدين لمدة تصل إلى نحو 14 يوما من أجل التأكد من عدم انتشار الفيروس من خلال السياحة الوافدة من الخارج في تحول جذري لسياسات الدول لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وما زالت بعض الدول حول العالم تفرض الحجر الصحي الإجباري لمدة 14 يوما للوافدين من بينها بريطانيا وفرنسا مع إجراءات مخففة في بلدان أخرى على غرار اليونان التي تسمح بمغادرة المطار بعد التأكد من درجة الحرارة والفحوص التقليدية، ولكن مع عزل منزلي لمدة أسبوعين، بحسب تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وإليكم قائمة بمجموعة من الدول التي اتخذت قرارا بإلغاء الحجر الإلزامي للوافدين إليها:

1- البرتغال



أعلنت البرتغال عن السماح للسائحين الوافدين إليها بدخول البلاد دون الحاجة إلى حجر صحي في بعض المقاصد السياحية بالبلاد.

وقال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا إنه لا يوجد أجزاء من بر البرتغال الرئيسي تلزم الوافدين إليها بالعزل وأن تلك السياسة ستستمر دون تغيير.

ومن بين المناطق السياحية في البرتغال التي تتبع إجراءات وقائية مخففة مدينة ماديرا والتي تسمح للسائحين بالدخول إليها بمجرد إجراء تحليل مع ثبوت سلبية العينة لفيروس كورونا في غضون 72 ساعة فقط.

2- إسبانيا

على الرغم من الحكومة الإسبانية مازالت تفرض الحجر الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين حتى اللحظة، إلا أن أحد أكثر البدان تضررا بالعالم من الجائحة تتجه لرفع تلك القيود اعتبارا من 21 يونيو الجاري، إذ سيستطيع أي شخص دخول البلاد دون الحاجة إلى تطبيق الحجر الإلزامي.

وقال وزير النقل الإسباني جوزيه أبالوس إن متطلبات الحجر الإلزامي سيتم رفعها قبيل الميعاد المخطط له سلفا في مطلع يوليو تموز المقبل مع تراجع معدلات الإصابات والوفيات بالبلاد بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة.

وأشار الوزير إلى إمكانية اللجوء إلى تحاليل للسياحة الوافدة من بلدان ذات معدلات منخفضة في الإصابة بالفيروس القاتل.

3- إيطاليا

تتجه إيطاليا لرفع قيود الحجر الإلزامي اعتبارا من اليوم 3 يونيو مع انحسار معدلات الإصابات والوفيات في أكثر بلدان القارة العجوز تأثرا بالوباء القاتل من حيث أعداد الوفيات والإصابات.

ولن يتعين على الوافدين إلى إيطاليا البقاء في العزل المنزلي لمدة 14 يوما مع دخولهم البلاد مع تقديم ما يثبت تواجدهم لمدة أسبوعين في البلد القادمين منها إلى إيطاليا.

واتخذت بعض المزارات السياحية في إيطاليا استعداداتها على غرار جزيرة صقلية التي وضعت خطة لجذب السائحين تتضمن تحمل جزء من إقامتهم وتذاكر الطيران.

4- أيسلندا

اتخذت أيسلندا قرارا باختبار جميع الوافدين إليها مجانا للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد اعتبارا من 15 يونيو الجاري، على أن يسمح لمن تثبت سلبية عينته بالدخول مباشرة إلى البلاد.

كما قدمت الحكومة تسهيلات أخرى تتضمن تقديم المسافر شهادة صحية تفيد بخلوه من الفيروس مع تزويده بتطبيق للتبع يمكنه استخدامه خلال مدة إقامته في البلاد.

5- النمسا

سيسمح للوافدين إلى مطار فيينا الدولي بإجراء فحوصات فورية للتأكد من خلوهم من الفيروس فور وصولهم إلى المطار ما قد يستغرق ما بين 3-6 ساعات.

وتبلغ تكلفة الاختبار نحو 180 دولارا وفي حال كانت نتيجة الاختبار سلبية سيسمح للسائح بالدخول مباشرة إلى البلاد، أما في حال إيجابية التحليل للفيروس سيخضع الوافد للحجر الإلزامي لمدة 14 يوما.