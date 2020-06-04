الإمارات: إعادة فتح المطارات أمام حركة الترانزيت

أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس على تويتر عن إعادة فتح المطارات أمام حركة الترانزيت بعد أن كانت قد توقفت في مارس.

ورحب الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ"طيران الإمارات"، والمجموعة، بقرار حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إعادة فتح المطارات أمام حركة الترانزيت.

وقال في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "ستعلن طيران الإمارات وفلاي دبي عن استئناف خدمات الركاب إلى مزيد من الوجهات مع إمكانية مواصلة السفر عبر دبي".

يشار إلى أنه واعتباراً من 21 مايو الماضي أعلنت "طيران الإمارات"، تشغيل رحلات الركاب المنتظمة إلى محطات شملت كل من لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن.

وتتيح الناقلة أيضاً لمتعامليها إمكانية مواصلة سفرهم بين بريطانيا وأستراليا عبر دبي، حيث تتوفر هذه الرحلات للحجز على موقع الشركة.

وكشفت الشركة أخيراً النقاب عن تدابير وإجراءات إضافية عدة من شأنها إرساء معايير مبتكرة للصحة والسلامة، على مستوى الصناعة في الأجواء وعلى الأرض، وفقا لما نقلتة "الإمارات اليوم".

وتم توقيع شراكة بين "طيران الإمارات"، و"فلاي دبي"، في عام 2017، وتتجاوز الشراكة الاستراتيجية بين الناقلتين مجرد الرمز المشترك، وتتضمن مبادرات تشمل النشاط التجاري، مثل تنسيق جداول الرحلات لتزويد العملاء بأسعار أكثر تنافسية، وتخطيط الشبكة وعمليات المطار لتسهيل التدفق السلس للمسافرين بين رحلات الناقلتين، ومواءمة برنامج المسافر الدائم لتعزيز فرص كسب الأميال واستبدالها.