الصين تسمح للطيران الأجنبي بتسيير رحلة واحدة أسبوعياً

قررت الصين السماح لكل شركات الطيران الأجنبية الممنوعة حاليا من السفر إلى الصين بتسير رحلة أسبوعية واحدة من وإلى البلاد ابتداء من يوم الاثنين المقبل.

ويعني هذا القرار رفع الحظر المفروض على شركات النقل الجويّ الأميركية.

كما يأتي هذا بعد قرار وزارة النقل الأميركية، يوم أمس، منع شركات الطيران الصينية من السفر إلى الولايات المتحدة بسبب رفض بكين السماح للشركات الأميركية باستئناف رحلاتها إلى الصين.

وفي سياق منفصل، قالت وزارة التجارة الأميركية إن قيوداً جديدة على 33 شركة ومؤسسة صينية أعلنت عنها الشهر الماضي، سيبدأ سريانها غداً في الخامس من يونيو.



وأضافت الوزارة تلك الشركات والمؤسسات إلى قائمة سوداء اقتصادية متهمة إياها بمساعدة الصين في التجسس على أقلية الويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ أو بسبب روابط مزعومة بأسلحة للتدمير الشامل والجيش الصيني.



وقالت وزارة الخارجية الصينية الشهر الماضي إنها تستنكر وتعارض بقوة العقوبات الأميركية بشأن شينجيانغ قائلة إنه شأن داخلي محض للصين.