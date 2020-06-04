دبي تتوقع عودة الزوار قريباً

توقع مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال سعيد المري، الزوار إلى دبي قريباً.

وقال المري، اليوم الخميس، خلال جلسة افتراضية عن القطاع السياحي على هامش سوق السفر العربي إن المرحلة الثانية ستتركز على زيارات الأقارب والزيارة بغرض الأعمال، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأضاف أن دبي تأتي في المراكز الأولى عالمياً على مواقع الحجوزات الإلكترونية الحالية بالنسبة للمدن التي يرغب الناس بزيارتها.

وأوضح أن تفاعل الملايين مع حملة "حتى نلتقي مجددا" أظهر حجم الطلب على زيارة دبي، ما سيشكل دفعة للقطاع مع فتح الأسواق.