طيران الإمارات للعربية: سنعلن قريبا شروط السفر والعودة إلى الدولة

كشف الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات عادل الرضا، في مقابلة مع "العربية"، أن هناك خطة ستعلن قريباً عن الإجراءات التي ستتبع في ما يتعلق بسفر المقيمين والمواطنين في دولة الإمارات إلى البلدان التي افتتحت مطاراتها أمام الزوار للسياحة في فصل الصيف.

وكذلك الأمر في ما يتعلق باستقطاب السياح إلى دولة الإمارات وإمارة دبي، لافتا إلى أن النقاشات حول الإجراءات والشروط لا تزال قيد الدراسة.

وعن فتح مطارات دبي أمام حركة الترانزيت، قال إن الأسبوعين القادمين سيشكلان اختبارا لقوة الطلب على رحلات الترانزيت.

ونوه بأن المسافرين أمام تحد كبير حيث إن القيود تختلف من مطار إلى آخر وفق إجراءات الحجر الصحي التي تختلف في تطبيقها الدول في مواجهة أزمة كورونا.

دول تتنافس نحو اجتذاب السائحين

وبدا أن الدول تتنافس نحو اجتذاب السائحين إليها من خلال تخفيف الإجراءات الوقائية التي كانت تتضمن حجر الوافدين لمدة تصل إلى نحو 14 يوما من أجل التأكد من عدم انتشار الفيروس من خلال السياحة الوافدة من الخارج في تحول جذري لسياسات الدول لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وما زالت بعض الدول حول العالم تفرض الحجر الصحي الإجباري لمدة 14 يوما للوافدين من بينها بريطانيا وفرنسا مع إجراءات مخففة في بلدان أخرى على غرار اليونان التي تسمح بمغادرة المطار بعد التأكد من درجة الحرارة والفحوص التقليدية، ولكن مع عزل منزلي لمدة أسبوعين، بحسب تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

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وكانت أعلنت شركة طيران الإمارات أنها ستقدم اعتبارًا من 15 يونيو خدمات الركاب إلى 16 مدينة أخرى.

وقالت الشركة إن الرحلات إلى المدن التالية ستكون متاحة للحجز على موقعها أو عبر وكلاء السفر، وهي البحرين، مانشستر، زيورخ، فيينا، أمستردام، كوبنهاغن، دبلن، نيويورك جي إف كي، سيول، كوالالمبور، سنغافورة، جاكرتا، تايبيه، هونغ كونغ، بيرث وبريسبان.

وذكرت أنها إضافة إلى ذلك ستقدم، اعتبارًا من 8 يونيو، رحلات من كراتشي ولاهور وإسلام آباد للمسافرين من باكستان الذين يرغبون في التواصل مع وجهات طيران الإمارات الأخرى.

ومع هذا الإعلان الأخير، ستقدم طيران الإمارات رحلات للركاب والمقررة من دبي إلى 29 مدينة، بما في ذلك الرحلات الحالية إلى لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن ومانيلا من 11 يونيو.