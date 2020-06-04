"الطيران المدني" للعربية: لا قيود على عدد رحلات الترانزيت بالإمارات

أكد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، سيف السويدي، في مقابلة مع "العربية"، أن لا قيود على عدد الرحلات في حركة الترانزيت عبر مطارات الدولة.

ولفت السويدي إلى أن معدل ركاب الترانزيت الذين يستخدمون منظومة الطيران في دولة الإمارات، يتراوح بين 65 إلى 70% من إجمالي عدد الركاب الإجمالي عند 134 مليونا في 2019.

موضوع يهمك أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس على تويتر عن إعادة فتح المطارات أمام حركة الترانزيت بعد أن كانت... الإمارات: إعادة فتح المطارات أمام حركة الترانزيت سياحة وسفر

وفي حين لفت إلى أن لا توقيت محدد لوعدة حركة السفر التجارية، أشار إلى أن مرحلة استعادة قطاع الطيران لنشاطه قد بدأت وفتح المطارات قادم لا محالة.

أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، على تويتر عن إعادة فتح المطارات أمام حركة الترانزيت بعد أن كانت قد توقفت في مارس.

ورحب الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ"طيران الإمارات"، والمجموعة، بقرار حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إعادة فتح المطارات أمام حركة الترانزيت.

وقال في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "ستعلن طيران الإمارات وفلاي دبي عن استئناف خدمات الركاب إلى مزيد من الوجهات مع إمكانية مواصلة السفر عبر دبي".

يشار إلى أنه واعتباراً من 21 مايو الماضي أعلنت "طيران الإمارات"، تشغيل رحلات الركاب المنتظمة إلى محطات شملت كلا من لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن.

وتتيح الناقلة أيضاً لمتعامليها إمكانية مواصلة سفرهم بين بريطانيا وأستراليا عبر دبي، حيث تتوفر هذه الرحلات للحجز على موقع الشركة.

إلى ذلك، أعلنت شركة طيران الإمارات أنها ستقدم اعتبارًا من 15 يونيو خدمات الركاب إلى 16 مدينة أخرى.

وقالت الشركة إن الرحلات إلى المدن التالية ستكون متاحة للحجز على موقعها أو عبر وكلاء السفر، وهي البحرين، مانشستر، زيوريخ ، فيينا، أمستردام، كوبنهاغن، دبلن، نيويورك جي إف كي، سيول، كوالالمبور ، سنغافورة، جاكرتا، تايبيه، هونغ كونغ، بيرث وبريسبان.