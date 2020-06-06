بعد كورونا.. مراقبة مطارات أوروبا من الفضاء!

كشفت وكالة الفضاء الأوروبية والمفوضية الأوروبية عن منصة إلكترونية لقياس تأثير الأزمة الصحية لفيروس كورونا المستجد على البيئة باستخدام البيانات المقدمة من الأقمار الاصطناعية، بما في ذلك مراقبة حركة مطار برشلونة، وغيره من المطارات والأنشطة الاقتصادية المهمة في الاتحاد الأوروبي.

موضوع يهمك أظهرت بيانات البورصة المصرية، ارتفاع إجمالي توزيعات أرباح الشركات المقيدة بالبورصة، إلى 14.4 مليار جنيه منذ بداية العام،... شركات مصر توزع 14.4 مليار جنيه أرباحاً في 2020 شركات

وستقدم المنصة من خلال موقع "رايس.إيسا.إنت" خريطة تفاعلية لأوروبا يمكن من خلالها مقارنة المعايير البيئية والاقتصادية المختلفة التي تم جمعها خلال فترة الإغلاق بتلك التي كانت موجودة في السنوات السابقة وهي تشمل التغيرات في نوعية الهواء والمياه والتغيرات في الإنتاج الزراعي والنشاط الصناعي والنقل.

وتبين منصة "رايس" (رابد أكشن كورونا فايرس إيرث أوبزرفيشن) "كيف يمكن أن تظهر البيانات المأخوذة من مراقبة الأرض التغييرات الاجتماعية-الاقتصادية والبيئية في آن واحد في كل البلدان الأوروبية والدول الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية" أثناء فترة الإغلاق وبعد انتهائها، وفق ما قال مدير عمليات مراقبة الأرض في وكالة الفضاء الأوروبية جوزيف آشبيك في بيان صحافي.

ومن خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي والبيانات من الأقمار الاصطناعية المخصصة لمراقبة الأرض (بشكل خاص من برنامج كوبرنيكوس الأوروبي)، تتيح منصة "رايس" مراقبة حصاد الهليون في منطقة براندنبورغ الألمانية والحركة الجوية في مطار برشلونة ونوعية المياه في البحر المتوسط وتركيز الكلوروفيل في منطقة معينة.