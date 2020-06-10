أميركا.. كورونا يهوي بأعداد المسافرين بـ 96%

قالت وزارة النقل الأميركية يوم الأربعاء إن شركات الطيران بالولايات المتحدة نقلت ثلاثة ملايين مسافر في أبريل نيسان، بانخفاض شديد بلغ 96% في ظل جائحة فيروس كورونا والقيود المفروضة على حركة السفر.

وقالت الوزارة إن شركات الطيران في الولايات المتحدة نقلت نحو 2.8 مليون مسافر محلي و132 ألفا من المسافرين الدوليين.

وهبط عدد المسافرين الدوليين بنسبة 99% مقارنة مع أبريل نيسان 2019، إذ فرضت الولايات المتحدة قيودا على السفر الجوي للكثير من الزائرين الدوليين.

وسجل إجمالي عدد مسافري شركات الطيران الأميركية أدنى مستوياته منذ 1974 عندما بدأت الحكومة جمع البيانات الشهرية. في المقابل، كان إجمالي عدد الركاب على رحلات شركات الطيران الأميركية 76.1 مليون في أبريل نيسان 2019.