الاتحاد للطيران تشغل رحلات منتظمة إلى 42 وجهة مطلع يوليو

تعتزم الاتحاد للطيران تشغيل عدد من الرحلات المنتظمة تغطي 42 وجهة حول العالم، تشمل 6 وجهات عربية، من بينها القاهرة وعمّان، وذلك اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل.

وقال متحدث باسم الناقلة في تصريحات صحافية، اليوم الأربعاء، إن الرحلات تشمل كلاً من أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأوضح المتحدث أنه بعد الحصول على موافقات السلطات المعنية، سيضم جدول الرحلات الصيفية المبدئي شبكة وجهات أكبر مع زيادة في عدد الرحلات من الشرق إلى الغرب عبر أبوظبي، ليغطي الوجهات التالية في أميركا الشمالية، وهي: شيكاغو، نيويورك جون كيندي، تورنتو.

بينما سيغطي في أوروبا، كلا من أمستردام، برشلونة، بروكسل، دبلن، فرانكفورت، جنيف، إسطنبول، لندن هيثرو، مدريد، مانشستر، ميلان، موسكو، ميونخ باريس تشارل ديغول، زيوريخ، وفي أستراليا: ملبورن، سيدني.

فيما ستشمل منطقة الشرق الأوسط، وجهات عمّان، البحرين، القاهرة، الكويت، مسقط، الرياض، وفي آسيا: بانكوك، بكين، بنغلورو، شيناي، دلهي، إسلام آباد، جاكارتا، كراتشي، كوتشي، كوالالمبور، لاهور، مانيلا، مومباي، سيئول، سنغافورة، طوكيو.

وأوضح المتحدث أن الاتحاد للطيران تتواصل مع الضيوف الذين لديهم حجوزات سابقة لم تعد متوافرة خلال شهر يوليو، وتقدّم لهم الخيارات المتاحة للسفر مستقبلاً.