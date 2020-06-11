مصر تسمح بعودة رحلات دولية مطلع يوليو

أعلنت الحكومة المصرية اليوم الخميس، عن السماح بعودة السياحة والطيران إلى المناطق الساحلية بداية يوليو.

كما سمحت مصر ببعض الرحلات الدولية اعتبارا من 1 يوليو المقبل.

ووافق مجلس الوزراء المصري، أمس الأربعاء، على إعفاء السائحين الوافدين على متن رحلات الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية، من سداد رسوم التأشيرة السياحية، وذلك حتى 31 أكتوبر 2020، نهاية الموسم السياحي الصيفي.

وبحسب بيان صدر عن المجلس، تأتي هذه الحوافز بهدف دفع حركة الحجوزات للمقصد السياحي المصري لمنح ميزة تنافسية لمصر تساعد على تشجيع التدفق السياحي إليها، وذلك في إطار الاستعداد لعودة حركة السياحة الوافدة إلى مصر بعد إنهاء قرار تعليق حركة الطيران، وتنفيذ الخطة الترويجية لجذب السياحة الوافدة خلال الفترة المقبلة.