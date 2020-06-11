"فلاي دبي" تفتح باب الحجز إلى وجهتين عربيتين

أعلنت شركة فلاي دبي عن إتاحتها الحجز إلى وجهتين عربيتين في إطار مساعدة المقيمين والزوار المتواجدين بالإمارات للعودة إلى بلدانهم.

وأشارت الناقلة إنها فتحت باب الحجز إلى كل من القاهرة والإسكندرية، ليصل بذلك مجموع الدول التي تغطيها الناقلة في شبكتها حاليا إلى 12 دولة، وفقا لما نقلته صحف محلية إماراتية.

وتتيح الناقلة رحلات أيضا إلى باكستان، والهند، وإيران، وأوكرانيا، وبلغاريا، وبنغلاديش، وجورجيا، ورومانيا، وصربيا، وفنلندا، وقيرغيزستان.

وقالت الشركة إن جميع الرحلات هي للعودة إلى الوطن فقط، وستنقل مواطني تلك الدول الذين يقيمون أو يزورون دولة الإمارات حاليا، مشيرة إلى أن جميع رحلات الاتجاه الواحد المغادرة من دبي تتوافر على الدرجة السياحية، وسيتم تشغيل جميع الرحلات من المبنى رقم (2) في مطار دبي الدولي.

وذكرت "فلاي دبي"، أن جميع الرحلات تخضع للموافقات الحكومية، ولن تعمل إلا إذا تم الحصول على تلك الموافقات.